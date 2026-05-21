Москва21 мая Вести.Блогеру Ивану Черкашину помогут с оформлением миграционных документов, чтобы он мог продлить срок временного пребывания в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

На завтра он приглашен в миграционное подразделение в г. Санкт-Петербурге для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус в нашей стране говорится в сообщении

История получила общественный резонанс после того, как Иван написал о своих проблемах в соцсети. Блогер, занимающийся популяризацией рабочих профессий среди молодежи, приехал из Казахстана в Санкт-Петербург. Из-за ошибки в документах, возникшей по вине сотрудников миграционных служб, ему заблокировали счета и грозит депортация с запретом въезда на пять лет.

Волк заверила, что в возможно короткие сроки будут проведены необходимые проверки, после чего сотрудники правоохранительных органов примут соответствующие решения.

МВД России всегда готово прийти на помощь иностранным гражданам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, отметила Волк.