Москва18 маяВести.Для защиты от государственного доксинга необходимо среди прочего минимизировать объем персональной информации в открытом доступе, а также удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны и данные родственников. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.
В ведомстве подчеркнули, что государственный доксинг представляет серьезную угрозу, поскольку использует публикацию личной информации в качестве инструмента давления и информационно-психологического воздействия.
В качестве примера МВД привело украинский сайт "Миротворец", на котором размещаются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей и граждан, чья позиция не совпадает с интересами Украины. Информация из подобных баз может быть использована для шантажа, мошенничества, попытки вербовки и давления на родственников, предупредило ведомство.
Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объем персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников
Кроме того, МВД рекомендовало россиянам не публиковать фотографии с геометками и деталями маршрутов, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.