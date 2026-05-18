В МВД дали советы для защиты от государственного доксинга

В МВД предупредили об опасности государственного доксинга В МВД дали советы для защиты от государственного доксинга

Москва18 мая Вести.Для защиты от государственного доксинга необходимо среди прочего минимизировать объем персональной информации в открытом доступе, а также удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны и данные родственников. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

В ведомстве подчеркнули, что государственный доксинг представляет серьезную угрозу, поскольку использует публикацию личной информации в качестве инструмента давления и информационно-психологического воздействия.

В качестве примера МВД привело украинский сайт "Миротворец", на котором размещаются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей и граждан, чья позиция не совпадает с интересами Украины. Информация из подобных баз может быть использована для шантажа, мошенничества, попытки вербовки и давления на родственников, предупредило ведомство.

Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объем персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников говорится в публикации

Кроме того, МВД рекомендовало россиянам не публиковать фотографии с геометками и деталями маршрутов, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.