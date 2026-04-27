Минцифры: большинство российских сервисов ограничивают доступ через VPN Минцифры: российские сервисы ограничивают доступ пользователям с включенным VPN

Москва27 апр Вести.Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователям, у которых включен VPN, говорится в сообщении Минцифры в канале ведомства в мессенджере MAX.

Решение обусловлено соображениями безопасности, особенно если речь идет о государственных сервисах, где хранятся персональные данные пользователей.

Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN отмечается в сообщении

Большинство сервисов VPN не могут обеспечить защиту персональных данных, чем пользуются злоумышленники, пояснили в Минцифры.

Там также сообщили, что ключевые российские ресурсы доступны для пользователей, находящихся за границей. Ограничения возможны лишь со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи стали предупреждать пользователей в РФ о вероятности сбоев при использовании ряда приложений с включенным VPN.