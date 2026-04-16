Москва16 апр Вести.Порядка 20 телекоммуникационных компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи в ходе совещания с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, посвященного ограничению работы VPN-сервисов, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на рынке.

Либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть поставят "экономический фильтр" пояснил один из собеседников издания логику принятого решения

Причиной заморозки стало то, что VPN-трафик воспринимается операторами как зарубежный, и рост популярности таких сервисов ведет к увеличению объемов трансграничного трафика. По замыслу Минцифры, пропускные мощности для зарубежного трафика ограничены, и их естественное заполнение вынудит операторов самостоятельно бороться с VPN — через фильтрацию либо повышение тарифов на доступ к иностранным ресурсам. Кроме того, власти рассчитывают, что мораторий подтолкнет зарубежные сервисы, желающие сохранить присутствие в России, к размещению серверов на территории страны. В противном случае российские пользователи столкнутся с замедлением интернета.

В совещании, по информации РБК, участвовали МТС, "ВымпелКом" ("Билайн"), "Т2 Мобайл" (Т2), ММТС-9 (MSK-IX), "Транстелеком", "Уфанет" и "Раском". Сроки действия моратория операторам не обозначили, при этом Минцифры пообещало выпустить документ по итогам обсуждения.

По данным одного из источников, формально процедура должна выглядеть следующим образом: оператор направляет запрос на расширение зарубежных каналов в Роскомнадзор, а ведомство отказывает. Другой собеседник РБК уточнил, что министерство убедило операторов и провайдеров согласовывать с ним наращивание канальной емкости в западном направлении. Компании будут ежемесячно отчитываться об объемах трансграничного трафика, его источниках и узлах связи.

Вместе с тем источники отмечают, что у Минцифры в настоящее время нет полномочий для подобного регулирования. Для придания решению законной силы необходимы поправки в законодательство или соответствующее постановление правительства.

16 апреля "Ведомости" также сообщили, что ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ для пользователей с активным VPN. По словам собеседника из компании, входящей в "белые списки", за невыполнение этих требований сервисы рискуют быть исключенными из таких списков.