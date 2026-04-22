Москва22 апр Вести.Сотовые операторы обратились к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с просьбой отложить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика (включая VPN) в месяц на мобильных сетях из-за технической неготовности к нововведению.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

В статье отмечается, что некоторые организации попросили у ведомства дать им несколько месяцев, чтобы разобраться с тарифными планами.

Они считают, что перевести настройки за месяц технически невозможно сказано в сообщении

По информации источников, мобильные операторы пока не могут взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора в связи с трудностями с настройками биллинговых систем, которые в режиме онлайн учитывают потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета.

Более того, операторам непонятно, какой трафик считать международным, так как некоторые отечественные компании пользуются зарубежными IP-адресами.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании могут быть исключены из IT-реестра Минцифры, в случае если они не ограничат доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов.