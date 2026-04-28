Москва28 апр Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно разрабатывает механизм дополнительной оплаты за международный интернет-трафик в мобильных сетях. Об этом ведомство сообщило Ассоциации компаний связи (АКС) в ответе от 27 апреля 2026 года, как передает издание "Хабр".

Согласно концепции, обсуждаемой в отрасли, абонентам установят лимит — например, 15 гигабайт в месяц. Превышение этого объема повлечет отдельную тарификацию зарубежного трафика. Меры затронут исключительно мобильную связь.

Особое внимание в документе уделено VPN-сервисам. Регулятор приравнивает их использование для доступа к заблокированным ресурсам к международному трафику. Это способно изменить принципы учета и оплаты таких соединений у операторов.

Ведомство также разъяснило подход к анонимайзерам и VPN, игнорирующим российское законодательство. Ограничение доступа к ним возможно через централизованное управление сетью связи общего пользования. Полномочия по блокировке закреплены за Роскомнадзором, который инициирует меры при нарушениях норм.

Работа по контролю международного трафика и противодействию сервисам обхода блокировок ведется совместно с другими органами на постоянной основе. Окончательное решение о введении платы пока не принято, но инициатива продвигается.

Ранее в Минцифры рассказали, что большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN.