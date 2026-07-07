Москва7 июлВести.Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.
Не рассматривается плата за иностранный трафикзаявил Лебедев на заседании Госдумы 7 июля
Ранее издание "Хабр" со ссылкой на Ассоциацию компаний связи (АКС) сообщило, что Минцифры разрабатывает механизм дополнительной оплаты за международный интернет-трафик в мобильных сетях. Предполагалось, что абонентам установят лимит в 15 Гб в месяц. Превышение этого объема повлечет отдельную тарификацию.
В конце апреля "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что сотовые операторы обратились к Минцифры с просьбой отложить введение платы за иностранный трафик. Спустя месяц издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что сроки обсуждения инициативы перенесены.