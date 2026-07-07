В РФ не будут вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик Минцифры: введение платы за иностранный интернет-трафик не рассматривается

Москва7 июл Вести.Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

Не рассматривается плата за иностранный трафик заявил Лебедев на заседании Госдумы 7 июля

Ранее издание "Хабр" со ссылкой на Ассоциацию компаний связи (АКС) сообщило, что Минцифры разрабатывает механизм дополнительной оплаты за международный интернет-трафик в мобильных сетях. Предполагалось, что абонентам установят лимит в 15 Гб в месяц. Превышение этого объема повлечет отдельную тарификацию.

В конце апреля "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что сотовые операторы обратились к Минцифры с просьбой отложить введение платы за иностранный трафик. Спустя месяц издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что сроки обсуждения инициативы перенесены.