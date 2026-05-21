РБК: в РФ отложили введение дополнительной платы за зарубежный трафик

Москва21 мая Вести.В России отложили введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, обсуждается перенос введения инициативы ближе к осени, либо после выборов в Госдуму 18-20 сентября.

Ранее сотовые операторы обратились к Минцифры с просьбой отложить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика ежемесячно на мобильных сетях, поскольку технически не готовы к этому нововведению.