Москва8 мая Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных задержках в доставке уведомлений по статусам рейсов и подтверждению оплаты онлайн-покупки билетов 9 мая в связи с ожидаемыми ограничениями в работе мобильного интернета в Москве, говорится в сообщении нацперевозчика.

В компании отметили, что билеты можно будет приобрести в приложении или на сайте "Аэрофлота" через Wi-Fi. При покупке пассажирам рекомендовали воспользоваться способами оплаты, не требующими sms-подтверждения: СБП, SberPay или Alfa Pay.

Если у вас запланирован вылет в указанный период, не забудьте проверить корректность адреса электронной почты, который указан в разделе "контакты" вашего бронирования: вся необходимая информация по рейсу будет обязательно дублироваться на ваш электронный адрес говорится в сообщении

Также в "Аэрофлоте" рекомендовали распечатывать посадочные талоны при онлайн-регистрации и иметь наличные деньги для оплаты дополнительных услуг в аэропорту.