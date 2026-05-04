Москва4 маяВести.С 5 по 9 мая работа мобильного интернета и связи в Москве может быть временно ограничена. Операторы связи уже начали предупреждать москвичей об этом, сообщает РИА Новости.
В частности, рассылку уже делает "Билайн". Эти меры могут быть применены в период подготовки и проведения предстоящих праздничных мероприятий.
В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смсговорится в материале
Для получения доступа в интернет оператор советует использовать Wi-Fi. А для осуществления голосовых звонков рекомендуется активировать функцию VoLTE в смартфонах.