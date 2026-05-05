Москва5 маяВести.Жителей Санкт-Петербурга предупредили о перебоях в работе мобильного интернета в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Соответствующие уведомления начали рассылать своим клиентам крупные операторы связи, сообщает ИС "Вести".
В частности, компания "Мегафон" проинформировала абонентов, что в период организации и проведения массовых мероприятий в городе могут наблюдаться определенные сложности при доступе к сети. В организации пояснили, что данные ограничения вводятся в рамках реализации мер по обеспечению безопасности.
Представители оператора порекомендовали пользователям на это время переходить на использование сетей Wi-Fi. При этом в компании подчеркнули важность сохранения стабильной связи.
Ранее аналогичное предупреждение вышло для жителей Москвы.