Петербуржцев предупредили о ограничениях интернета в связи с подготовкой к 9 Мая

Петербуржцев предупредили об сложностях с интернетом из-за подготовки к 9 Мая Петербуржцев предупредили о ограничениях интернета в связи с подготовкой к 9 Мая

Москва5 мая Вести.Жителей Санкт-Петербурга предупредили о перебоях в работе мобильного интернета в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Соответствующие уведомления начали рассылать своим клиентам крупные операторы связи, сообщает ИС "Вести".

В частности, компания "Мегафон" проинформировала абонентов, что в период организации и проведения массовых мероприятий в городе могут наблюдаться определенные сложности при доступе к сети. В организации пояснили, что данные ограничения вводятся в рамках реализации мер по обеспечению безопасности.

Представители оператора порекомендовали пользователям на это время переходить на использование сетей Wi-Fi. При этом в компании подчеркнули важность сохранения стабильной связи.

Ранее аналогичное предупреждение вышло для жителей Москвы.