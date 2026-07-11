Сбой в работе мобильного интернета зафиксирован в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел сбой мобильного интернета Сбой в работе мобильного интернета зафиксирован в Петербурге

Москва11 июл Вести.Жители Санкт-Петербурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно информации портала, пик жалоб на плохую работу интернет-сервисов пришелся на 20.00 пятницы. Преимущественно абоненты отмечали неполадки, характерные для общего сбоя интернета, также, судя по отзывам, нестабильно работали мобильные приложения.

Всего за сутки было зафиксировано свыше 6000 жалоб.

Между тем власти Ленинградской области предупреждают жителей о возможном снижении скорости интернета в связи с соответствующими мерами безопасности.