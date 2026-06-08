В работе приложения и сайта ВТБ произошли сбои

Сбои в работе приложения и сайта ВТБ зафиксировали по всей России В работе приложения и сайта ВТБ произошли сбои

Москва8 июн Вести.В работе мобильного приложения и сайта банка ВТБ на территории Российской Федерации произошли сбои. Об ошибках с начала суток сообщили порядка 1,2 тысячи пользователей, передает агентство ТАСС со ссылкой на данные сайта "Сбой.рф".

Сбои в работе мобильного приложения и сайта банка ВТБ фиксируются на территории России говорится в публикации

Чаще всего на неполадки жаловались жители Москвы (32 процента обращений), Санкт-Петербурга (16 процентов), а также Новосибирской (6%), Самарской (4%) и Московской (4%) областей.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что проблемы связаны с DDoS-атакой на онлайн-сервисы банка.

В связи с DDoS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе "ВТБ онлайн" цитирует пресс-службу ВТБ агентство ТАСС

Отмечается, что специалисты работают над восстановлением доступа. Для срочных платежей и переводов клиентам рекомендуют пользоваться банкоматами. В банке принесли извинения за неудобства.