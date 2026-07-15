Москва15 июл Вести.Пользователи приложения Т-Банка сообщили о сбое в его работе.

Согласно последним данным сервиса Сбой.рф, всего за сутки поступило 1306 жалоб на работу сервисов Т-Банка, пик обращений зафиксирован в 11.30 мск, когда от пользователей поступило 423 жалобы. Они, в частности, касаются работы приложения банка, а также проблем с переводами средств.

По данным сервиса Downdetector, за сутки на работу сервисов Т-банка поступило порядка 4,8 тысячи жалоб, за последний час - около 1,8 тысячи. На 11.50 мск поступило 693 обращения, касающихся проблем в работе приложения Т-банка, онлайн-сервисов и переводов.