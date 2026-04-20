ChatGPT сбоит по всему миру В работе ChatGPT произошел сбой

Москва20 апр Вести.Крупный сбой зафиксирован в работе ChatGPT. Жалобы на недоступность чат-бота поступают со всего мира, следует из данных сервиса Downdetector.

У части пользователей ChatGPT не реагирует на запросы, у других приложение и вовсе не запускается.

Представители компании-разработчика OpenAI заявили, что "изучают данную проблему с перечисленными услугами". Причины сбоя не уточняются.

Ранее в МВД России посоветовали пользователям чат-ботов с ИИ не сообщать детальную информацию, по которой их можно легко идентицифировать.