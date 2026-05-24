Чат-бот DeepSeek перестал открываться в России

Москва24 мая Вести.Нейросеть DeepSeek перестала работать у части российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Неполадки в DeepSeek начались около 16.30 мск. Число жалоб достигло почти 2400. Больше всего сообщений о сбое в чат-боте поступило из Москвы (31%), Санкт-Петербурга (15%), Московской (6%) и Новосибирской (5%) областей.

Пользователи сообщают, что веб-версия и мобильное приложение DeepSeek перестали открываться. У других сервисы DeepSeek работают только при использовании VPN.

На официальном сайте DeepSeek говорится, что все службы работают стабильно.

