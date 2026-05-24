Москва24 мая Вести.Роскомнадзор (РКН) не ограничивал работу китайской нейросети DeepSeek на территории России, заявили представители ведомства.

Ранее пользователи из России пожаловалось на проблемы в работе нейросети. Веб-версия и приложение загружались только с использованием VPN. По статистике сервиса Detector404, число обращений за сутки превысило 21 тысячу.

При этом общий сбой в работе DeepSeek не фиксировался.

Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek отметили в ведомстве

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о якобы возможном ограничении доступа к платформе для программистов GitHub в России. В РКН также опровергли блокировку сервиса.