Москва24 маяВести.Роскомнадзор (РКН) не ограничивал работу китайской нейросети DeepSeek на территории России, заявили представители ведомства.
Ранее пользователи из России пожаловалось на проблемы в работе нейросети. Веб-версия и приложение загружались только с использованием VPN. По статистике сервиса Detector404, число обращений за сутки превысило 21 тысячу.
При этом общий сбой в работе DeepSeek не фиксировался.
Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeekотметили в ведомстве
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о якобы возможном ограничении доступа к платформе для программистов GitHub в России. В РКН также опровергли блокировку сервиса.