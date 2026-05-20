Москва20 маяВести.Доступ к ресурсам GitHub в России не ограничивается, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).
Специалисты ведомства провели проверку и не зафиксировали проблем с доступом и функционалом платформы.
В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничиваетсясказали в пресс-службе РКН
В сообщении подчеркивается, что API работает без сбоев, а регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме.
GitHub – интернет-ресурс, где пользователи хранят и совместно разрабатывают IT-проекты.
В начале мая также распространялась информация, что доступ к GitHub может быть ограничен. Ведомство подчеркивало, что не планирует блокировать ресурс.