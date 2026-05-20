В Роскомнадзоре опровергли слухи о сбоях в работе GitHub в России

Москва20 мая Вести.Доступ к ресурсам GitHub в России не ограничивается, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

Специалисты ведомства провели проверку и не зафиксировали проблем с доступом и функционалом платформы.

В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается сказали в пресс-службе РКН

В сообщении подчеркивается, что API работает без сбоев, а регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме.

GitHub – интернет-ресурс, где пользователи хранят и совместно разрабатывают IT-проекты.

В начале мая также распространялась информация, что доступ к GitHub может быть ограничен. Ведомство подчеркивало, что не планирует блокировать ресурс.