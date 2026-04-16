Москва16 апр Вести.Центральный банк (ЦБ) России не планирует ограничивать желающих открывать криптокошельники за границей. Об этом следует из заявления первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Он выступил с такими словами в кулуарах Биржевого форума Московской биржи. Как сказал Чистюхин, Центробанку следует обеспечить такие правила, которые, с одной стороны, развивают инфраструктуру России и российских посредников при совершении операций с криптовалютами.

С другой стороны, никоим образом не ограничить тех лиц, которые хотят по разным причинам открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях сказал первый зампред Банка России

Чистюхин добавил, что поправки в закон отвечают данным целям.

В апреле в Государственную думу был внесен законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который определяет рамки регулирования крипторынка.