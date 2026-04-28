ЦБ против использования криптовалют при расчетах внутри России Набиуллина: криптовалюты не должны использоваться при расчетах внутри РФ

Москва28 апр Вести.Центробанк против использования криптовалют при расчетах внутри России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что криптовалюта – волатильный и рискованный актив, подверженный санкциям.

Мы против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. У нас деньги одни – это рубль, единство денежного обращения очень важно подчеркнула Набиуллина

Однако, добавила она, сейчас регулятор готов к комплексному регулированию криптовалют – это даст возможность для легальных инвестиций и позволит "достаточно жестко" бороться с нелегальными операциями, связанными с отмыванием денег и уходом от налогов.

21 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о легальном обращении криптовалют. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут активно покупать криптовалюты через лицензированных посредников. Неквалифицированные инвесторы будут ограничены в покупке 300 тыс. рублей в год через одного посредника, для квалифицированных ограничений в приобретении криптоактивов не предполагается. При этом рассчитываться криптовалютой внутри РФ будет запрещено.