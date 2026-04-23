В 20-м пакете санкций ЕС ввел запрет на операции с криптовалютой RUBx

Москва23 апр Вести.Евросоюз (ЕС) в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на операции с криптовалютой RUBx, а также любую поддержку странами объединения разработки цифрового рубля. Соответствующее заявление опубликовал Совет Евросоюза.

В сфере финансовых услуг и криптовалюты ограничения затронули транзакции с участием 20 российских банков. Помимо этого, ЕС ввел санкции в отношении четырех финансовых учреждений в третьих странах за обход рестрикций или подключение к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

В связи с масштабными санкциями в отношении финансового сектора Россия все больше зависит от криптовалют для международных транзакций подчеркивается в заявлении

В связи с этим ЕС внес в санкционный список киргизскую организацию, управляющую биржей, где торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5.

Кроме того, вводится полный секторальный запрет на российских поставщиков и платформы, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы.

ЕС также запретил неттинговые транзакции с российскими агентами с целью препятствовать обходу ограничений.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что европолитики сразу после принятия 20-го пакета антироссийских ограничений начали проработку 21-го пакета.