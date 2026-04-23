Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России Кошта заявил, что ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций

Москва23 апр Вести.Страны Европейского союза (ЕС) утвердили очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

По словам Кошты, сегодня европолитики сумели продвинуться по двум направлениям.

Принят 20-й пакет санкций против России, направленный на сокращение ее возможностей вести войну говорится в его посте

Кроме того, Евросовет завершил процедуру согласования кредита для киевского режима. Сумма составит 90 миллиардов евро.

Первоначально Еврокомиссия планировала принять 20-й пакет санкций еще 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, этот перечень ограничений уже просрочен, и европолитикам следует незамедлительно приступить к проработке идей для 21-го пакета санкций.

Ранее также стало известно, что из финальной версии пакета был исключен пункт о запрете на транспортировку российской нефти.