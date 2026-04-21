Ветеранам СВО запретят въезд в ЕС Каллас заявила, что ЕС в июне запретит въезд всем ветеранам СВО из России

Москва21 апр Вести.Евросоюз намерен запретить въезд на территорию объединения всем участникам СВО на Украине. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

На пресс-конференции в Люксембурге по итогам встречи глав МИД стран ЕС Каллас отметила, что европолитики прорабатывают новые санкции против России.

Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине заявила она

Каллас также отметила, что министры стран ЕС призвали вернуться к утверждению 20-го пакета санкций. Однако, по ее словам, сроки этого пакета давно вышли, поэтому она надеется, что политики смогут быстро проработать идеи для 21-го пакета.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва научилась минимизировать последствия незаконных ограничений со стороны ЕС.