Москва21 апрВести.Евросоюз намерен запретить въезд на территорию объединения всем участникам СВО на Украине. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
На пресс-конференции в Люксембурге по итогам встречи глав МИД стран ЕС Каллас отметила, что европолитики прорабатывают новые санкции против России.
Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украинезаявила она
Каллас также отметила, что министры стран ЕС призвали вернуться к утверждению 20-го пакета санкций. Однако, по ее словам, сроки этого пакета давно вышли, поэтому она надеется, что политики смогут быстро проработать идеи для 21-го пакета.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва научилась минимизировать последствия незаконных ограничений со стороны ЕС.