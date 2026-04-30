Каллас выступила против возвращения к обычному ведению дел с РФ после СВО

Каллас выступила против возврата к обычному ведению дел ЕС с Россией после СВО Каллас выступила против возвращения к обычному ведению дел с РФ после СВО

Москва30 апр Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания украинского конфликта.

Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну на Украине сказала она на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы

По ее словам, в следующем месяце на Кипре должна пройдет еще одна встреча министров иностранных дел, в ходе которой они продолжать обсуждение "подхода к России" и того, как лучше защитить европейские интересы.

Помимо этого Каллас добавила, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие двери для бывших военнослужащих российской армии является ключевыми элементами ответа ЕС на конфликт.

Ранее, комментируя очередное выступление главы евродипломатии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Каллас настолько оскорбительными, что она могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который прошел в Эстонии.