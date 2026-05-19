Москва19 маяВести.Евросоюз (ЕС) может пересмотреть отношение к странам, которые сотрудничают с Россией и Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает портал Euractiv.
Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случаеприводит Euractiv слова Каллас
При этом Каллас не уточнила, о каких мерах идет речь. Она лишь подчеркнула, что ЕС нужно соблюдать тонкий баланс - "не отказываться от всего, но и помнить, что у Европы есть свои интересы".
По словам Каллас, не стоит ждать возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания украинского конфликта.
Каллас считает, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие дверей в ЕС для бывших военнослужащих российской армии является ответом ЕС на украинский конфликт.