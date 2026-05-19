Каллас: ЕС может наказать страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном

Москва19 мая Вести.Евросоюз (ЕС) может пересмотреть отношение к странам, которые сотрудничают с Россией и Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает портал Euractiv.

Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае приводит Euractiv слова Каллас

При этом Каллас не уточнила, о каких мерах идет речь. Она лишь подчеркнула, что ЕС нужно соблюдать тонкий баланс - "не отказываться от всего, но и помнить, что у Европы есть свои интересы".

По словам Каллас, не стоит ждать возвращения к обычному ведению дел ЕС с Россией даже после окончания украинского конфликта.

Каллас считает, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие дверей в ЕС для бывших военнослужащих российской армии является ответом ЕС на украинский конфликт.