Каллас заявила о необходимости учитывать интересы ЕС при снятии санкций с РФ Каллас: при снятии санкций с России должны учитываться интересы ЕС

Москва8 июн Вести.При снятии санкций с России и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности Евросоюза. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, страны ЕС уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.

Мы должны помнить о наших основных европейских интересах, потому что есть некоторые вопросы, которые касаются нас, когда речь идет о смягчении санкций приводятся слова Каллас на сайте Дипломатической службы ЕС

2 июня сообщалось, что ЕС, скорее всего, не станет включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть, а также ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой.