Каллас: для завершения конфликта от России нужно требовать уступок

Каллас призвала требовать от РФ уступок Каллас: для завершения конфликта от России нужно требовать уступок

Москва19 июн Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос журналиста ERR о переговорах Евросоюза с Россией, призвав вместо этого требовать от Москвы успуток для обсуждения путей прекращения конфликта.

При этом она отметила, что движение в сторону диалога все же есть.

Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России сказала Каллас

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе стремится к переговорам по украинскому конфликту для спасения киевского режима, чтобы тот продолжал быть плацдармом для борьбы с РФ.