Москва5 июнВести.Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что глава дипломатии ЕС Кая Каллас занимает радикальную позицию по отношению к России и этим препятствует восстановлению переговорного процесса между Брюсселем и Москвой.
По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет крайне сложно.
Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членовсказал Картайзер
Ранее Каллас потребовала от России уступок в переговорах по Украине.