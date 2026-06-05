Евродепутат Картайзер: радикальная позиция Каллас тормозит диалог ЕС с Москвой Картайзер обвинил Каллас в воспрепятствовании диалогу с Россией

Москва5 июн Вести.Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что глава дипломатии ЕС Кая Каллас занимает радикальную позицию по отношению к России и этим препятствует восстановлению переговорного процесса между Брюсселем и Москвой.

По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет крайне сложно.

Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов сказал Картайзер

Ранее Каллас потребовала от России уступок в переговорах по Украине.