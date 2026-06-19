Москва19 июнВести.Европейский союз (ЕС) на данный момент находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ.
Об этом агентству РИА Новости сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, страны Европы на данный момент еще не выработали единую позицию по этому вопросу.
Мы находимся в нулевой точкезаявил евродепутат, говоря о дискуссиях вокруг возможного переговорного формата между Евросоюзом и РФ
Он также выразил уверенность в том, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас придерживается радикальной позиции по России и мешает возобновлению диалога.
[Отсутствие диалога] во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членоврассказал евродепутат
Он добавил, что дипломатического прогресса будет тяжело достичь без изменения позиции некоторых европейских политиков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что содержательный диалог Запада с Россией станет возможен лишь в случае, если европейская сторона восстановит подорванное своими действиями доверие.
При этом, по словам директора Департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова, РФ слышит заявления европейских политиков о готовности вести диалог с Москвой, при этом они говорят о России, а не с Россией.