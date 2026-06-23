Картайзер рассказал о посредственности политического класса Западной Европы Картайзер: политикам Западной Европы не хватает смелости

Москва23 июн Вести.В Западной Европе есть посредственный политический класс, который страдает от нехватки смелости. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Современному европейскому политическому классу часто не хватает готовности и мужества пересматривать сложившиеся архаичные подходы к отношениям с Москвой, пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.

У нас в Западной Европе есть довольно посредственный политический класс, не хватает смелых людей заявил Картайзер

Ранее он сообщил, что некоторые депутаты Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Москвой.

Он также отметил, что ЕС сейчас находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ. По его словам, европейские страны не выработали единую позицию по данному вопросу.