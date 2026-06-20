Картайзер: контактирующие с РФ депутаты Европарламента могут попасть под санкции

Картайзер: депутаты Европарламента боятся последствий контактов с РФ Картайзер: контактирующие с РФ депутаты Европарламента могут попасть под санкции

Москва20 июн Вести.Часть депутатов Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Россией. Об этом рассказал РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он пояснил, что именно поэтому он старается публично не называть имена других евродепутатов, участвующих в контактах с Москвой.

Эти люди рискуют подвергнуться санкциям​​​. И я хочу избежать этого любой ценой сказал Картайзер

Собеседник агентства также отметил, что многие европейские политики ощущают давление из-за своей позиции по России, поэтому не хотят высказываться по этой теме публично.

По словам Картайзера, часто в беседе с парламентариями те говорят: "Мы на вашей стороне, но мы не можем это говорить".

Евродепутат считает, что с переменой позиции правительств ряда стран Евросоюза, многие евродепутаты поддержат нормализацию отношений с Москвой.

Ранее Картайзер заявил о том, что антироссийские санкции являются одной из главных причин текущих экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз. Он отметил, что в ЕС не хотят признавать очевидного: рост цен и экономические трудности во многом вызваны последствиями антироссийских ограничительных мер, которые в действительности бьют по самим европейцам.