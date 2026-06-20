Москва20 июнВести.Часть депутатов Европарламента испытывают опасения из-за возможных последствий контактов с Россией. Об этом рассказал РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Он пояснил, что именно поэтому он старается публично не называть имена других евродепутатов, участвующих в контактах с Москвой.
Эти люди рискуют подвергнуться санкциям. И я хочу избежать этого любой ценойсказал Картайзер
Собеседник агентства также отметил, что многие европейские политики ощущают давление из-за своей позиции по России, поэтому не хотят высказываться по этой теме публично.
По словам Картайзера, часто в беседе с парламентариями те говорят: "Мы на вашей стороне, но мы не можем это говорить".
Евродепутат считает, что с переменой позиции правительств ряда стран Евросоюза, многие евродепутаты поддержат нормализацию отношений с Москвой.
Ранее Картайзер заявил о том, что антироссийские санкции являются одной из главных причин текущих экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз. Он отметил, что в ЕС не хотят признавать очевидного: рост цен и экономические трудности во многом вызваны последствиями антироссийских ограничительных мер, которые в действительности бьют по самим европейцам.