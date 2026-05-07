Евродепутат: политика ЕС в отношении России со временем изменится Евродепутат Картайзер: изменение политики ЕС в отношении России - вопрос времени

Москва7 мая Вести.На фоне призывов европейских политиков к возобновлению диалога с Москвой изменение политики ЕС в отношении РФ - всего лишь вопрос времени. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью Politico.

Он отметил, что риторика меняется в том числе в Германии и Франции.

Все больше и больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с Россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее​​​... Так что изменение политики ЕС - это лишь вопрос времени заявил евродепутат

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture подчеркнул, что ЕС продолжает принимать неработающие санкции против России, делая попытки скрыть свою беспомощность. По мнению Пачини, Брюссель тщетно пытается придать смысл инструменту, который уже показал свою бесполезность. Также эксперт напомнил, что экономики европейских стран, во многом зависящие от глобальных цепочек поставок, сильно пострадали от разрыва экономических связей с РФ.