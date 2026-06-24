Евродепутат Картайзер: санкции Евросоюза против России оказались бесполезными Картайзер: санкционный курс ЕС в отношении РФ не принес желаемых результатов

Москва24 июн Вести.Ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Это, по мнению собеседника агентства, подтверждает, что санкционные меры не работают.

Для меня это еще раз доказывает, что эти санкции бесполезны, потому что они не могут достичь желаемой цели, которые были поставлены перед ними сказал евродепутат

Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает заниматься разработкой новых ограничительных мер.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что антироссийские санкции стали бумерангом, который ударил по Западу. По его мнению, на Западе сейчас нельзя найти того уровня процветания, который можно наблюдать в России.