"Мы бросили бумеранги": Гэллоуэй прокомментировал санкции против РФ Политик Гэллоуэй сравнил антироссийские санкции с бумерангом

Москва23 июн Вести.Антироссийские санкции стали бумерангом, который ударил по Западу. Таким мнением поделился глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу он отметил, что на Западе нельзя найти того уровня процветания, который сейчас можно наблюдать в России.

Мы бросили бумеранги, и все они вернулись и ударили по нам. Они не причинили вреда России, они просто нанесли ущерб нам сказал политик

Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что поставки оружия Киеву со стороны Запада, а также антироссийские санкции и попытки давления на Москву не изменят ситуацию на фронте.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва жестко ответит на новые антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз.