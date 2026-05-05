В посольстве прокомментировали введение новых санкций Лондона в отношении Москвы Посольство назвало новые британские санкции против РФ враждебным шагом

Москва5 мая Вести.Посольство РФ в Лондоне назвало враждебным шагом очередной пакет санкций Великобритании против России.

Дипломаты отметили, что Лондон занимается разжиганием украинского конфликта, накачивая киевский режим оружием, при этом продолжая обвинять в агрессии Россию, пишет агентство ТАСС.

Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей прокомментировали ситуацию в диппредставительстве

5 мая Великобритания включила в антироссийский санкционный список еще 10 лиц и восемь организаций.