МИД: пять журналистов и экспертов Британии внесены в стоп-лист за фейки о России

Россия ввела санкции против ряда британских журналистов и экспертов МИД: пять журналистов и экспертов Британии внесены в стоп-лист за фейки о России

Москва2 июн Вести.Москва внесла в стоп-лист пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, которые распространяют ложные сведения о России. Об этом говорится в заявлении на сайте российского Министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что антироссийская риторика британских официальных лиц, а также практические шаги Лондона по накачке киевского режима оружием свидетельствуют о настрое Британии на продолжение противостояния с Россией.

В ответ на эти враждебные действия принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране говорится в сообщении

В МИД добавили, что любые усилия Лондона по дальнейшему разжиганию русофобии и нанесению ущерба международной репутации России получат решительный отпор со стороны Москвы.