Москва10 июлВести.Задержание продюсера RT Джеймса Скотта является проявлением антироссийской политики Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Скотт был задержан и допрошен под надуманным предлогом.
Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорилизаявила Мария Захарова; ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ
Она также заявила, что произошедшее свидетельствует о двойных стандартах британских властей. По ее мнению, Лондон ограничивает деятельность независимых СМИ и вводит санкции в отношении журналистов, одновременно заявляя о поддержке свободы прессы. Вещание RT в Великобритании было прекращено в 2022 году.
Кроме того, Захарова отметила, что действия британских властей направлены на запугивание граждан и организаций, взаимодействующих с Россией, а также на усиление антироссийской риторики.
В завершение представитель российского МИД призвала международные организации и правозащитные объединения дать объективную оценку действиям Лондона в отношении представителей СМИ.