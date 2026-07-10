Москва10 июл Вести.Задержание продюсера RT Джеймса Скотта является проявлением антироссийской политики Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Скотт был задержан и допрошен под надуманным предлогом.

Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорили заявила Мария Захарова; ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ

Она также заявила, что произошедшее свидетельствует о двойных стандартах британских властей. По ее мнению, Лондон ограничивает деятельность независимых СМИ и вводит санкции в отношении журналистов, одновременно заявляя о поддержке свободы прессы. Вещание RT в Великобритании было прекращено в 2022 году.

Кроме того, Захарова отметила, что действия британских властей направлены на запугивание граждан и организаций, взаимодействующих с Россией, а также на усиление антироссийской риторики.

В завершение представитель российского МИД призвала международные организации и правозащитные объединения дать объективную оценку действиям Лондона в отношении представителей СМИ.