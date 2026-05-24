Москва24 мая Вести.Западные СМИ в России занимаются пропагандой, искажением информации и сбором чувствительных данных. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат ответила на предложение Соловьёва лишить аккредитации в РФ и "с позором выгнать из страны" СМИ, отказавшиеся ехать на место теракта в ЛНР, а в особенности – BBC и CNN.

Вы знаете, я хочу сказать, что у меня вызывает вопрос не то, что они находятся здесь и берут интервью и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывает вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью, они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных заявила Захарова

Также она выразила негодование по поводу того, что представители британской BBC формулируют вопросы к РФ в обвинительном ключе, хотя сами отказались ехать на место трагедии в Старобельске, где жертвами удара ВСУ стал 21 человек, и еще 42 пострадали.

Ранее Захарова сообщила, что в группу иностранных журналистов, посещающих место трагедии в Луганской Народной Республики вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых – Франция, Германия, Великобритания и США.