Захарова: не всем журналистам на Западе разрешат выпустить их репортажи из ЛНР

Захарова допустила, что не все иностранные СМИ выпустят репортажи из ЛНР Захарова: не всем журналистам на Западе разрешат выпустить их репортажи из ЛНР

Москва24 мая Вести.Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила, что не всем иностранным журналистам, работающим в Старобельске, их редакции разрешат выпустить репортажи. Свое мнение она озвучила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Вот сейчас, в эти минуты они там находятся, они проходят по оставшимся коридорам. Они видят следы детских ладоней окровавленных на стенах разрушенного учебного заведения. Я не знаю, позволят ли им их редакции, но я верю, что, может быть, не всем, но кому-то будет дозволено представить эти репортажи на суд зрителей заявила Мария Захарова

Ранее она сообщила, что в группу иностранных журналистов, посещающих место трагедии в Луганской народной республики вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых – Франция, Германия, Великобритания и США.