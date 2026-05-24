Москва24 маяВести.Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей после атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, на место террористической атаки из Москвы выехали журналисты из 19 стран мира.
В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франциисообщила Захарова
Накануне дипломат отметила, что Япония запретила своим журналистам принимать участие в поездке. ВВС официально отказались, а CNN в отпуске.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР увеличилось до 21, еще 42 пострадали. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.