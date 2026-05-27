Захарова об отказе японских СМИ ехать в Старобельск: загнали в угол с враньем

Москва27 мая Вести.Японские журналисты были загнаны в угол с враньем о причинах отказа ехать в Старобельск Луганской Народной Республики (ЛНР) на место удара украинских боевиков по колледжу, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение дипломат выразила в эфире радио Sputnik.

Их загнали в угол с их враньем, и они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья сказала она

Захарова добавила, что во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности японский журналист объяснил причину, по которой не приехал в Старобельск, как "нехватка времени на подготовку".

Дипломат подчеркнула, что представители японских СМИ должны были специально выйти и сделать это заявление перед камерами, однако лучше было бы не оправдываться враньем, а покаяться или просто промолчать. При этом Москва позволила всем аккредитованным зарубежным журналистам посетить Старобельск: приглашения рассылались заблаговременно, а все организационные вопросы взяла на себя российская сторона.

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.