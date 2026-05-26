В МИД РФ считают позорным решение японских журналистов не ехать в Старобельск Захарова назвала позором отказ журналистов из Японии освещать теракт в ЛНР

Москва26 мая Вести.Решение японских журналистов не ехать в Старобельск, чтобы увидеть последствия террористической атаки на общежитие в Киеве, вызывает глубокое сожаление. Однако, если у них все же есть моральные принципы, Россия должна найти способ доставить их на место трагедии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если все-таки совесть у японских журналистов есть, то мы найдем возможность для них провести отдельное ознакомление. Еще раз повторю: коллективный отказ японских журналистов не посещать место трагедии — позор и стыд сказала она в ответ на вопрос японского корреспондента на полях Международного форума безопасности

Дипломат, проводя историческую аналогию, подчеркнула, что каждый россиянин осведомлен о трагедии в Хиросиме и Нагасаки, и в каждой школе изучают эту тему.

После этого мы видим такое недостойное отношение со стороны Японии к нашей трагедии. А я вам хочу сказать: я не знаю, как в Японии, я знаю, как у нас, чужих детей не бывает. отметила она

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар с использованием беспилотников по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. На момент удара в здании находились 86 детей.