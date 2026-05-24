Москва24 маяВести.Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Сейчас место трагедии посещают около 50 журналистов из 19 стран, среди которых страны Евросоюза, США, а также Китай, Венесуэла, Куба и арабские государства.
Мы сделали все для того, чтобы мир узнал правду. Но я хочу сказать еще об одной вещи. Их сопровождает новый уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. С ними общаются представители местной администрации, Следственного комитета, спасатели… Я не знаю, как это будет происходить, и сколько сил понадобится родителям убитых и раненых детей, но мы сделали все, чтобы такая возможность у журналистов былазаявила Захарова
Ранее ирландский журналист Чей Боуз, посещающий место трагедии, назвал трусами британскую телерадиовещательную компанию BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек.