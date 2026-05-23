МИД РФ организует для иностранных СМИ посещение места трагедии в Старобельске МИД: аккредитованные в РФ иностранные СМИ смогут посетить место трагедии в ЛНР

Москва23 мая Вести.Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в РФ иностранных корреспондентов место посещения трагедии в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что на прошедшем накануне заседании Совета Безопасности ООН представители западных стран распространяли откровенную ложь, в частности о том, что ударов киевского режима по колледжу в Старобельске якобы не было.

Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится написала Захарова

Ночью 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, погибли десять человек.

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны РФ представить предложения ответа на этот удар украинских войск.