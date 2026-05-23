До 10 выросло число жертв атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР

Москва23 мая Вести.До 10 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, пострадали еще 48 человек. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске.

Число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются написал Пасечник в своем канале в мессенджере MAX

В пункте временного размещения (ПВР) продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка. На помощь также пришли волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и 1 работник.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.