Москва23 маяВести.Украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы, и где в результате вражеского удара погибли 10 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Место трагедии в Старобельске подвергается атакам… Спасателям приходится прерывать работы по команде "воздух", и прятаться в укрытиенаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные оперативные группы (МОГ) отрабатывают по вражеским целям.
ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек.
В результате вражеской агрессии погибли 10 человек, пострадали — 48. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести. Местонахождение 11 студентов остается неизвестным.
Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.