Мирошник: ВСУ атакуют дронами место трагедии в ЛНР, где идут спасательные работы

Украинские БПЛА атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР Мирошник: ВСУ атакуют дронами место трагедии в ЛНР, где идут спасательные работы

Москва23 мая Вести.Украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы, и где в результате вражеского удара погибли 10 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Место трагедии в Старобельске подвергается атакам… Спасателям приходится прерывать работы по команде "воздух", и прятаться в укрытие написал он в своем канале в мессенджере MAX

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные оперативные группы (МОГ) отрабатывают по вражеским целям.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек.

В результате вражеской агрессии погибли 10 человек, пострадали — 48. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести. Местонахождение 11 студентов остается неизвестным.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.