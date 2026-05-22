Москва22 маяВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по общежитию в Старобельске.
Российский лидер указал, что министерству иностранных дел поручено проинформировать об этом совершенном Киевом преступлении международные организации и сообщество.
Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложениясказал Путин
Ранее пресс-секретарь российского постпреда при ООН Евгений Успенский сообщил, что РФ запросила экстренное заседание Совета Безопасности в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске.
В ночь на 22 мая Украина атаковала Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, количество погибших увеличилось до шести.