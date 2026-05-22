Путин приказал МО представить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску

Москва22 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по общежитию в Старобельске.

Российский лидер указал, что министерству иностранных дел поручено проинформировать об этом совершенном Киевом преступлении международные организации и сообщество.

Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения сказал Путин

Ранее пресс-секретарь российского постпреда при ООН Евгений Успенский сообщил, что РФ запросила экстренное заседание Совета Безопасности в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске.

В ночь на 22 мая Украина атаковала Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, количество погибших увеличилось до шести.