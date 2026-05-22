Москва22 мая Вести.Атака ВСУ по общежитию в Старобельске подтверждает неонацистский характер киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле на встрече с выпускниками программы "Время героев".

По словам главы государства, атака не была случайной: три волны из 16 беспилотников били в одну цель ночью, когда в здании спали студенты.

Конечно, детали мы будем расследовать… Но нам понятно еще раз, это становится очевидным: с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима подчеркнул Путин

По его словам, мотивация Киева совершать теракты понятна — на это влияют постоянные провалы на фронте, сдача позиций и территорий в зоне СВО.

Российский лидер также призвал украинских военнослужащих не выполнять преступных приказов нелегитимной киевской власти, которая утопает в коррупционных скандалах.

В ходе встречи Путин и выпускники программы минутой молчания почтили память погибших в результате удара по колледжу.

Ранее МИД России сообщил, что жертвами атаки киевских боевиков стали четыре человека, около 40 пострадали. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.