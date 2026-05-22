Москва22 мая Вести.Международные структуры, власти государств и мировое сообщество должны дать честную оценку преступным действиям главы киевского режима Владимира Зеленского и подвергнуть осуждению кровавый теракт в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что их молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей.

Призываем международные структуры, национальное правительство и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске сказал Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН напомнил, что изначально целью специальной военной операции было положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране.

Будьте уверены, ее цели будут достигнуты заключил Небензя

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР), который демонстрирует террористическую сущность киевского режима, не был случайностью. Он раскрыл сведения о том, что ВСУ использовали волны БПЛА, которые прицельно били в одно и то же место. Путин также обратился к вооруженным силам Украины с призывом не исполнять преступные приказы нелегитимного украинского руководства.

Украинские террористы атаковали колледж в городе Старобельск в ночь на 22 мая. Там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник учебного заведения.