Небензя заявил, что западные страны помогают ВСУ с разведданными

РФ передает достоверную информацию о том, что Запад снабжает Киев разведданными Небензя заявил, что западные страны помогают ВСУ с разведданными

Москва22 мая Вести.Российская Федерация направляет важную информацию о том, что западные страны снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) разведывательными данными для нанесения ударов. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного теракту ВСУ в городе Старобельск.

Мы располагаем достоверную информацию о том, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными сказал российский постпред

Также Небензя отметил, что Украина преднамеренно атаковала колледж в Старобельске в ЛНР, где учатся и проживают дети.

Небензя заявил, что страны, поставляющие оружие Украине, являются соучастниками преступлений.

Кроме того, Небензя назвал "евромайдан" кровавым переворотом, организованным извне.